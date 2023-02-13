Австрия не хочет тренировать украинских военных на танках Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Австрия не хочет тренировать украинских военных на боевых танках Leopard 2.
Это подтвердила министр обороны страны Клаудия Таннер в письменном заявлении для Ö1 Morgejournal, пишет Kurier.
"Это было суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", - говорится в сообщении.
Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже учатся иностранные солдаты, в частности из стран НАТО Венгрии и Чехии.
Австрия имеет единственный танковый батальон, базирующийся в Уэльсе. Он насчитывает 48 боевых танков Leopard 2.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.
Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.