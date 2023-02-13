Австрия не хочет тренировать украинских военных на танках Leopard 2 13 февраля, 13:58 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Австрия не хочет тренировать украинских военных на боевых танках Leopard 2.

Это подтвердила министр обороны страны Клаудия Таннер в письменном заявлении для Ö1 Morgejournal, пишет Kurier.

"Это было суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже учатся иностранные солдаты, в частности из стран НАТО Венгрии и Чехии.

Австрия имеет единственный танковый батальон, базирующийся в Уэльсе. Он насчитывает 48 боевых танков Leopard 2.

Фото: NV

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.