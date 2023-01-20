В ОБСЕ требуют от России вернуть угнанные автомобили

20 января, 06:40
Поделиться:
В ОБСЕ также сообщили, что РФ удерживает трех сотрудников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ОБСЕ также сообщили, что РФ удерживает трех сотрудников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Европейский союз опубликовал заявление, в котором обратился в РФ с требованием вернуть угнанные автомобили ОБСЕ.

Об этом сообщает Укринформ.

В организации также отметили, что РФ удерживает трех сотрудников ОБСЕ.

«С апреля 2022 года Россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины». Это — неприемлемо", — заявили в ОБСЕ.

Видео дня

Читайте также:
Генсек ОБСЕ против исключения России из организации

Ранее сообщалось, что Россия угнала около 50 автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и перебросила их на временно оккупированную территорию на востоке.

https://www.youtube.com/watch?v=UeFqmmBlpCw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия ОБСЕ Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X