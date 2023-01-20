В ОБСЕ требуют от России вернуть угнанные автомобили
В ОБСЕ также сообщили, что РФ удерживает трех сотрудников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Европейский союз опубликовал заявление, в котором обратился в РФ с требованием вернуть угнанные автомобили ОБСЕ.
Об этом сообщает Укринформ.
В организации также отметили, что РФ удерживает трех сотрудников ОБСЕ.
«С апреля 2022 года Россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины». Это — неприемлемо", — заявили в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Россия угнала около 50 автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и перебросила их на временно оккупированную территорию на востоке.