В ОБСЕ требуют от России вернуть угнанные автомобили 20 января, 06:40 В ОБСЕ также сообщили, что РФ удерживает трех сотрудников (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Европейский союз опубликовал заявление, в котором обратился в РФ с требованием вернуть угнанные автомобили ОБСЕ.

Об этом сообщает Укринформ.

В организации также отметили, что РФ удерживает трех сотрудников ОБСЕ.

«С апреля 2022 года Россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины». Это — неприемлемо", — заявили в ОБСЕ.

Видео дня

Читайте также: Генсек ОБСЕ против исключения России из организации

Ранее сообщалось, что Россия угнала около 50 автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и перебросила их на временно оккупированную территорию на востоке.