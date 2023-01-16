Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии прибыл в Киев 16 января, 11:23 Буяр Османи возглавил ОБСЕ с начала года, он добирался в Киев на поезде (Фото:Bujar Osmani/Twitter)

В понедельник, 16 января, министр иностранных дел Северной Македонии и действующий глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

В своем Twitter он опубликовал фото с поезда и на платформе железнодорожного вокзала, уточнив, что добирался в украинскую столицу девять часов.

«С нетерпением ждем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах», — отметил Османи.

Видео дня

В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что встречи нового главы организации будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России.

Османи планирует также посетить Киевскую область, чтобы увидеть последствия войны и атак оккупантов для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины почти 11 месяцев, с 24 февраля 2022 года. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

Читайте также: Генсек ОБСЕ против исключения России из организации

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ и изолировать страну-агрессора из-за ракетных ударов по украинским городам.

Предшественник Османи на посту главы ОБСЕ польский министр Збигнев Рау заявлял, что Москва пытается взять организацию в заложники.



