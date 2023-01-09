Генсек ОБСЕ против исключения России из организации 9 января, 16:27 Гельга Мария Шмид (Фото:Helga Maria Schmid / Twitter)

Генеральный секретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид считает, что России имеет смысл оставаться членом организации, поскольку когда-нибудь снова понадобятся каналы коммуникации.

Об этом сообщает DW.

По ее словам, сидеть за столом со страной-агрессором — не значит обмениваться «дипломатическими любезностями».

«По крайней мере, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что России есть смысл оставаться членом ОБСЕ. Постоянный совет собирается каждый четверг на уровне 57 послов ОБСЕ в Вене. В 2022 году Польша председательствовала в ОБСЕ и на каждой сессии ставила вопрос об агрессивной войне России против Украины на повестку дня. Не было „дел как всегда“. Сидеть за столом — не значит обмениваться дипломатическими любезностями», — сказала Шмид.

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При этом Шмид подчеркнула, что совершенно ясно, что Россия атаковала Украину и является агрессором в этой войне.

Она также добавила, что в отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановления членства, из-за которого можно было бы исключить Россию.

«ОБСЕ родилась по противостоянию времен „холодной войны“. Она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию», — пояснила генеральный секретарь.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ и изолировать страну-агрессора из-за ракетных ударов по украинским городам.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины почти год, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

