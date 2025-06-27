Трамп заявил, что спас иранского аятоллу Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера иранского режима аятоллу Хаменеи — после того, как тот публично заявил о «победе над Израилем».

В своей соцсети Truth Social глава американского государства 27 июня написал, что спас «аятоллу от очень страшной и унизительной смерти».

«Почему так называемый „верховный лидер“ аятолла Али Хаменеи из раздираемой войной страны Иран так откровенно и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление является ложью, что это не так. Как глубоко верующий человек — он не должен лгать. Его страна была разрушена, три его злобных ядерных объекта были уинчтожены, и я точно знал, где он укрывался, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, которые являются самыми великими и могущественными в мире, покончить с его жизнью. Я спас его от очень ужасной и позорной смерти», — заявил президент Трамп.

Как заявил глава американского государства, он получил от аятоллы Хомейни" заявление, полное гнева, ненависти и отвращения".

«Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе для него все будет только хуже. Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, к чему это привело — к выжженной, взорванной стране без будущего, уничтоженной армии, ужасной экономике и силою вокруг них. У них нет надежды, и все будет только хуже! Я бы хотел, чтобы руководство Ирана поняло, что лаской можно добиться больше, чем силой», — подытожил он.

Реклама

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.

26 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением, в котором «поздравил» иранский народ и заявил, что «сионистский режим почти рухнул» и «был раздавлен ударами» иранского режима.