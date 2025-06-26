Лидер Ирана Али Хаменеи выступил с первой речью после прекращения огня и поздравил народ с «победой» над Израилем

В четверг, 26 июня, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем.

Об этом он написал в X, назвав Израиль «ложным сионистским режимом».

Кроме того, иранское агентство Irna сообщает, что Хаменеи выступил с телевизионным обращением, в котором поздравил иранский народ и заявил, что «сионистский режим почти рухнул» и «был раздавлен ударами» исламской республики.

Отмечается, что это стало его первой речью после того, как США объявили о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В обращении он также поздравил народ с победой над «американским режимом», который «вступил в прямую войну».

«Американский режим вступил в прямую войну, т.к. чувствовал, что если он не вступит, сионистский режим будет полностью уничтожен. Здесь также победила Исламская Республика, а в ответ дала Америке суровую пощёчину», — заявил аятолла.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерные объекты страны были «серьезно повреждены» в результате американских авиаударов. Это стало первым разом, когда Тегеран признал ущерб, нанесенный американскими ударами по своим ядерным объектам.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», — написал Трамп.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.