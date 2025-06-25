«По сути то же самое». Трамп приравнял удары США по Ирану к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

25 июня, 13:40
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.

Он считает, что американские удары по Ирану привели к завершению войны.

«Я не хочу приводить пример Хиросимы, я не хочу приводить пример Нагасаки, но это было по сути то же самое — это положило конец войне», — сказал Трамп.

Реклама

Читайте также:
«На это уйдут годы». Уиткофф заявил, что ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить после ударов США

По его словам, без ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане «Иран бы сейчас воевал».

Трамп также настаивает на том, что публикации западных СМИ о том, что удары по Ирану отбросили его ядерную программу лишь на несколько месяцев, являются «неубедительными». В то же время окончательные убытки оценить невозможно, пока Израиль не предоставит свою оценку, добавил президент США.

Инфографика: NV

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Читайте также:
Трамп не предупредил европейских лидеров об ударах по ядерным объектам Ирана — Politico

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

Инфографика: NV

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Дональд Трамп Иран Ядерная программа Ирана война Израиля и Ирана Израиль США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies