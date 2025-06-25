«По сути то же самое». Трамп приравнял удары США по Ирану к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.

Он считает, что американские удары по Ирану привели к завершению войны.

«Я не хочу приводить пример Хиросимы, я не хочу приводить пример Нагасаки, но это было по сути то же самое — это положило конец войне», — сказал Трамп.

Реклама

По его словам, без ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане «Иран бы сейчас воевал».

Трамп также настаивает на том, что публикации западных СМИ о том, что удары по Ирану отбросили его ядерную программу лишь на несколько месяцев, являются «неубедительными». В то же время окончательные убытки оценить невозможно, пока Израиль не предоставит свою оценку, добавил президент США.

Инфографика: NV

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

Инфографика: NV

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.