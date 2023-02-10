«Будут разрывать мозг». Кремль готовит трюки после успеха Зеленского в Европе и наступления эры Байдена в США — интервью NV с Павлом Климкиным 10 февраля, 09:30 Эксклюзив NV Кремль готовит трюки после успеха Зеленского в Европе — дипломат Павел Климкин (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель, безусловно, это успех, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но в ближайшее время Кремль в ответ сделает кампании, которые будут разрывать мозг, предостерегает дипломат.

Чем важны визиты Зеленского в европейские столицы и какова будет реакция Кремля, Климкин рассказал в интервью Radio NV.

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— Мы наблюдаем за европейским туром Владимира Зеленского, который проходит в турборежиме. За два дня президент Украины встретился с Риши Сунаком, Чарльзом III, Макроном, Шольцом, выступил в Европарламенте, в Совете Европы… Он чрезвычайно успешен, его встречают как рок-звезду. Но я с вами хочу поговорить о том, что кроется за всем этим туром, чего нам от него ожидать. Как много на кону во время этого тура?

— Он важный. Я бы даже сказал критически важный. Это очень важная эмоция, чтобы никоим образом не допустить (а лучше сказать перебить) привыкания, а в Европе оно может быть. Мы же видим, что усталости нет, но ощущение, что война идет все дальше. И это почти год в некоторых европейских обществах заходит. Перебить это одна важная цель.

Вторая цель — все же сказать, как поляки иногда говорят, nasze bezpieczeństwo — twoje bezpieczeństwo, наша безопасность — это ваша безопасность. И угроза от сегодняшнего российского режима — это, конечно, угроза нам, но также и угроза Европе и, как Зеленский говорил, европейскому образу жизни. Осознания этого в европейских обществах пока нет. Да, это прогрессирует и прогрессирует в правильную сторону, но пока нет.

И третье — это общая стратегия. Она нам критически нужна, поскольку теперь коллективное мероприятие есть. Появился он только тогда, когда началась наша война и за счет американского лидерства. Нам очень важно, чтобы готовность работать с нами (не просто помогать, а работать с нами по общей стратегии — здесь и оружие, и финансовая помощь, и изоляция России) была отнюдь не меньше, чем в случае Соединенных Штатов.

Это турне Зеленского — очень правильный баланс до его первого визита в Штаты. Вот примерно так оно работает.

— Ранее президент ограничивался видеосвязью. Поэтому мы понимаем, что это чрезвычайно, что именно сейчас, во время горячей фазы войны, он может лично прилететь в Лондон, Париж, Брюссель. Что именно должно измениться? Какие еще изменения мы ожидаем? Еще должен процитировать главу Офиса президента Андрея Ермака, который заявил о том, что якобы решен вопрос с дальнобойным оружием и истребителями.

— Это ведь не только об оружии. То, что по ракетам, по дальнобойному оружию есть прогресс, это мы знаем. По истребителям очень надеемся услышать в ближайшее время. Но нам нужны не только политические решения о предоставлении оружия. Нам нужно, чтобы это происходило как можно быстрее. И это совсем небанально звучит. Это все должно быть в режиме реального времени, поскольку нам нужна и техническая поддержка, и логистика, и обучение, и еще многое для того, чтобы это вместе эффективно работало.

А что нам еще нужно от европейцев и почему непосредственное общение Зеленского все равно лучше, чем видеосвязь? Это чтобы они поняли: определенный предел перейден, бояться как российского режима, так и Путина, так как раньше, не стоит. Из-за определенных страхов нужно перепрыгнуть, нужно поднимать ставки, поскольку не поднимая ставки нет шанса выиграть. И это очень важное, по-моему, требует непосредственно личного общения.