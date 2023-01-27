Международный трибунал для России может заработать уже летом — Нуланд 27 января, 04:51 Нуланд заверила, что США работают над вопросом создания трибунала для РФ (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Международный трибунал или его аналог для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления может начать свою работу летом 2023 года. США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Голос Америки.



По ее словам, США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной, рассматриваются разные модели механизма.

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«Я хотела бы, чтобы мы пришли к годовщине (вторжения, — ред) — примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», — сказала она.

26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.