В Кремле угрожают уничтожить завод по производству Bayraktar в Украине

9 августа, 13:16
Дмитрий Песков заявил, что завод Baykar Makina в Украине сразу же станет целью ВС РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Дмитрий Песков заявил, что завод Baykar Makina в Украине сразу же станет целью ВС РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В администрации Российского диктатора Владимира Путина угрожают уничтожить завод по производству ударных беспилотников от турецкой компании Baykar Makina, если он будет построен в Украине.

Об этом кремлевской пропаганде заявил его спикер Дмитрий Песков.

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«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, это нужно понимать, лишь продлит страдания», — предупредил он, комментируя сообщение о том, что земельный участок для завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине уже куплен.

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Песков утверждает, что его строительство якобы никак не помешает планам российской армии по захвату Украины, а только продлит войну.

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Тем временем компания Baykar Makina уже разработал проект самого завода и намерена реализовать его до конца 2022 года.

При этом Путину приходится выпрашивать столь нужные ВС РФ беспилотники у Ирана.

Он также пытался договорится о сотрудничестве с Baykar Makina, о чем ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако исполнительный директор компании Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу своих беспилотников РФ, поскольку полностью поддерживает Украину.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Турция Российская агрессия Беспилотники БПЛА Дмитрий Песков Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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