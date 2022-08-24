«Турецкие друзья сделали подарок ко Дню Независимости». Притула показал «народные Байрактары» 24 августа, 16:27 Три «народных» Байрактара с украинскими узорами скоро будут доставлены в Украину (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Турецкая компания Baykar нанесла узоры, напоминающие вышиванку, на «народные» беспилотники Bayraktar, которые бесплатно передаст Украине.

Об этом сообщил украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в Facebook в среду, 24 августа.



«Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и „зашили“ Байрактары в вышиванку! Сдержали слово и идентифицировали эти борты именно как „Народный Байрактар“!.. Птички скоро прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти!» — написал он.

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Притула поблагодарил всех украинцев, которые участвовали в сборе, и компанию-производителя Baykar. Он подчеркнул, что благодаря украинцам у защитников нашей страны теперь будут и три Байрактара, и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия спутников.

Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.

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