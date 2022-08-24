«Турецкие друзья сделали подарок ко Дню Независимости». Притула показал «народные Байрактары»

24 августа, 16:27
Поделиться:
Три «народных» Байрактара с украинскими узорами скоро будут доставлены в Украину (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Три «народных» Байрактара с украинскими узорами скоро будут доставлены в Украину (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Турецкая компания Baykar нанесла узоры, напоминающие вышиванку, на «народные» беспилотники Bayraktar, которые бесплатно передаст Украине.

Об этом сообщил украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в Facebook в среду, 24 августа.

«Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и „зашили“ Байрактары в вышиванку! Сдержали слово и идентифицировали эти борты именно как „Народный Байрактар“!.. Птички скоро прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти!» — написал он.

Видео дня

Читайте также:
«Первое убийство». Bayraktar от литовцев уже уничтожает российских оккупантов в Украине — видео

Притула поблагодарил всех украинцев, которые участвовали в сборе, и компанию-производителя Baykar. Он подчеркнул, что благодаря украинцам у защитников нашей страны теперь будут и три Байрактара, и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия спутников.

Читайте также:
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/pfbid02TtxbF3wrc2XF4UztUBB7HwZJwxanBVLGuA7QoByNAd1JL7KFYeG9SQSrWnNPeE45l

Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Читайте также:
Видит сквозь облака и не только. Эксперты рассказали, чем хорош купленный Фондом Сергея Притулы спутник
Читайте также:
Алексей Резников
Алексей Резников
Это настоящий «космос». Что получит Украина благодаря «народному спутнику»

Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который находится на орбите в этом регионе. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.

https://www.youtube.com/embed/bjjnEfcY7P4
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   День независимости День Независимости Украины Сергей Притула Bayraktar TB2 Байрактар

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X