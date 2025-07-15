Трамп заявил, что Зеленский «не должен атаковать Москву»

Дональд Трамп заявил, что он «ни на чьей стороне» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 июля, заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский «не должен» атаковать столицу страны-агрессора Москву, сообщает корреспондент агентства Reuters .

Во время пресс-подхода к медиа перед отправкой в Питтсбург на форум по инновациям у Трампа спросили, должен ли Зеленский наносить удары по Москве, на что тот ответил: «Нет, не должен».

«Если через 50 дней соглашения не будет, что ж, очень жаль. Начнутся тарифы и санкции [против России]», — сказал президент США.

На вопрос о том, на стороне Украины ли он, Трамп ответил, что он «ни на чьей стороне, я на стороне человечества и хочу остановить убийства тысяч человек в неделю».

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в частном порядке призвал Украину активизировать удары по территории в глубине России.

По информации FT, Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и усадить Кремль за стол переговоров. Два человека, знакомых с содержанием разговора, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут нужное оружие.

«Владимир, можете ли вы поразить Москву?.. Можете ли вы поразить и Санкт-Петербург?» — спросил Трамп во время разговора, по словам источников.

Зеленский ответил: «Абсолютно. Мы можем, если вы дадите нам оружие».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию FT и заявила, что президент США «просто задал вопрос».

Газета The Washington Post со ссылкой на источник также сообщала, что Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве.

По информации WP, Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

14 июля американский президент объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.