Трамп оптимистично высказался о перспективе встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал перспективы своей встречи с главой Северной Кореи Ким чен Ыном.

На своей странице в Twitter он отметил, что команда из США уже прибыла в КНДР, чтобы договориться об этой встрече.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!