Тают на глазах. Как перспективы исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына становятся все более призрачными

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Белый дом уже выпустил памятную монету в честь встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которая может не состояться
Фото: @PeterAlexander

Белый дом уже выпустил памятную монету в честь встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которая может не состояться

22 мая президент США Дональд Трамп допустил, что встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, до которой осталось меньше месяца, могут перенести. Незадолго до этого руководство КНДР заявляло, что встреча может не состояться.

НВ рассказывает, как перспективы исторической встречи и дипломатической победы Трампа становятся все более призрачными.

Что повлияло на позицию Северной Кореи

29 апреля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире CBS News, что ядерное разоружение Северной Кореи должно происходить по "модели Ливии".

Болтон сказал об этом, отвечая на вопрос журналистки канала, существует ли требование к Ким Чен Ыну отказаться от ядерного оружия до того, как США пойдут на какие-либо уступки.

Болтон говорит о ливийском сценарии ядерного разоружения Северной Кореи, начиная с 1 минуты 38 секунды

"Я думаю, что это правильно. Я думаю, что мы пытаемся достигнуть ливийской модели 2003, 2004 годов. Мы также учитываем предыдущие действия Северной Кореи, и самое главное, заключенное четверть века назад, в 1992 году, совместное соглашения Южной и Северной Кореи о денуклеаризации, согласно которому Северная Корея обязалась отказаться от ядерного оружия и от обогащения урана и переработки плутония", - заявил советник президента США по национальной безопасности.

Он добавил, что сейчас появились и другие вопросы для обсуждения, в частности, ракетная программа КНДР, программы в областях биологического и химического оружия, удержание американских заложников и похищения японских и южнокорейских граждан на протяжении многих лет. 

Сравнение Северной Кореи с Ливией, вероятно, было весьма неприятно для Ким Чен Ына. После вторжения США в Ирак и свержения Саддама Хусейна Муаммар Каддафи согласился на то, чтобы сворачивание программ по ядерному и ракетному оружию подтвердили международные инспекторы.

Однако в 2011 году США и некоторые другие страны НАТО поддержали народное восстание против Каддафи, участники которого в октябре 2011 года убили ливийского диктатора. Примечательно, что в марте 2011 года, незадолго до прихода к власти Ким Чен Ына, Северная Корея заявила, что для Ливии было ошибкой разоружиться, утверждая, что сделка по контролю над вооружениями с Западом была "тактикой вторжения, чтобы разоружить страну".

Как отреагировали на слова Болтона в КНДР

В Северной Корее не сразу отреагировали на заявление Джона Болтона и даже освободили 9 мая троих заключенных в КНДР американских граждан корейского происхождения. Дональд и Мелания Трамп лично встретили их, когда они приземлились на территории США.

Но 15 мая Северная Корея опубликовала два заявления. В одном из них сообщалось о том, что КНДР отменила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей. Поводом для этого стали совместные военные маневры Южной Кореи и США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа) пожимает руку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона (слева), 23 мая 2018 года / Фото: EPA

Во втором заявлении, обнародованном от имени Ким Кай Гвана, первого вице-министра иностранных дел КНДР, говорилось, что заявления администрации Трампа о денуклеаризации заставили КНДР "пересмотреть" участие в саммите, намеченном на 12 июня в Сингапуре, во время которого должна состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына.

"Высокопоставленные должностные лица Белого дома и Государственного департамента, в том числе Болтон, советник по национальной безопасности Белого дома, выпускают утверждения о так называемой ливийской модели отказа от ядерного оружия, "полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", "полном снятии с эксплуатации ядерного оружия, ракет, биохимического оружия" и т. д., когда речь идет о формуле "отказ от ядерного оружия сначала, после чего компенсация"", - говорится в заявлении.

Ким Кай Гван утверждает, что это попытка навязать КНДР судьбу Ливии и Ирака, а не решить проблему посредством диалога.

"Совершенно абсурдно сравнивать КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, с Ливией, которая находилась на начальной стадии ядерного развития", - подчеркивает представитель Северной Кореи.

В заявлении несколько раз упоминается, что причиной изменения позиции КНДР стало именно заявление Болтона, которого Ким Кай Гван называет квази-"патриотом".

"Если от нас и дальше в одностороннем порядке будут требовать отказаться от ядерного оружия, то интерес к переговорам быстро угаснет, и мы будем готовы отменить встречу руководителей США и КНДР", - говорится также в заявлении.

Как Трамп попытался все исправить

16 мая спикер Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США продолжают готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына, несмотря на последние заявления КНДР. Сам Трамп в этот день сказал, что не получал информации о том, что официальный Пхеньян допускает возможность отмены встречи лидеров КНДР и США.

17 мая, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент США все-таки попытался исправить сложившуюся ситуацию. Комментируя то, что Северная Корея была раздражена словами Болтона, президент сказал, что ливийская модель - это не то, что США хотят предложить КНДР.

"Мы совершенно не подразумеваем ливийскую модель, когда думаем о Северной Корее. В Ливии мы уничтожили эту страну. ... Не было никакой договоренности о сохранении Каддафи при власти. Ливийская модель, о которой упоминалось, была совсем другой сделкой. Вот что будет с Ким Чен Ыном - он будет там, он будет в своей стране, он будет управлять своей страной. Его страна будет очень богата. Его люди чрезвычайно трудолюбивы", - сказал, в частности, президент США.

Тамп опровергает Болтона, начиная с 9 минуты

Трамп также выразил сожаление о том, что США потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке.

Однако он добавил, что ливийская модель может быть реализована в КНДР, если сделку заключить не удастся.

"Но если мы заключим сделку, я думаю, что Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив. Я действительно верю, что он будет очень счастлив", - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности он готов предоставить Северной Корее, Трамп сказал лишь, что "мы готовы многое сделать" и что, если достигнуть соглашения удасться, Ким Чен Ын "получит защиту, которая будет очень сильной".

19 мая СМИ также сообщили, что США, Япония и Южная Корея решили внести изменения в маршрут американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные заряды из-за угроз КНДР отменить встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. 

Решение якобы было принято из-за отрицательной реакции КНДР на учения США в регионе, под предлогом которых была отменена встреча представителей Северной и Южной Корей на высоком уровне.

По данным собеседников издания, американские самолеты подлетели к Корейскому полуострову, но не вошли в воздушное пространство Южной Кореи. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

Колебания Трампа по поводу встречи с Ким Чен Ыном

21 мая издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп беспокоится, что переговоры с Ким Чен Ыном превратятся в "политический конфуз".

Отмечается, что глава Белого дома был одновременно удивлен и раздражен заявлением представителей КНДР в котором также говорилось, что Пхеньян никогда не обменяет свою способность разрабатывать ядерное оружие на экономическую помощь. Это заявление у Трампа восприняли как резкий поворот от примирительного тона последних недель.

Газета пишет, что в четверг и пятницу Трамп постоянно обращался к советникам с вопросами о том, насколько целесообразно в нынешних условиях проводить встречу с северокорейским лидером.

Также известно, что он звонил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину и спрашивал, почему последние заявления Пхеньяна противоречат прежним.

22 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером. Он добавил, что Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны Соединенных Штатов за обещания, которые она не намерена выполнять.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа", - заявил Пенс.

На вопрос журналиста может ли Трамп все же отказаться от саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, вице-президент США ответил: "Никакого сомнения".

В тот же день президент США во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Белом доме заявил, что встреча может быть отложена.

"Если он [саммит] не состоится, возможно, он состоится позже", - сказал Трамп.

В то же время, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжает подготовку встречи.

"Председатель Ким попросил об этой встрече. Президент Трамп согласился. Мы определили дату и время ее проведения и продолжаем работать над ее организацией. Наша цель – добиться общего понимания того, что на ней будет обсуждаться. Я оптимист, но всегда есть вероятность, что в последний момент что-то пойдет не так, и встреча не состоится. Как сказал президент – посмотрим", - заявил он.

НВ 

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