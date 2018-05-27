Встреча американской и северокорейской делегаций состоялась. США продолжают готовиться к саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Встреча делегаций состоялась в Пханмунджоме - в демилитаризованной зоне между двумя Кореями

Американские и северокорейские официальные лица 27 мая встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

"Делегация США ведет переговоры с северокорейскими чиновниками в Пханмунджоме", - передает Reuters слова спикера Госдепартамента Хизер Нойерт.

Нойерт также сообщила, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжается.

Кроме того, представительница Белого Дома Сара Сандерс заявила, что утром 27 мая в Сингапур отправляется "предварительная команда", чтобы разработать логистику возможного саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее о том, что высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече Трампа и Ким Чен Ына сообщали СМИ.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.