В Газе шесть палестинцев погибли в результате стрельбы: Израиль заявил, что ликвидировал угрозу на границе

Израильская армия заявила, что во вторник, 14 октября, открыла огонь, чтобы устранить угрозу, которую представляли подозреваемые в северной части Сектора Газа , приблизившиеся к его войскам.

Как пишет Reuters, органы здравоохранения в анклаве заявили, что по меньшей мере шестеро палестинцев погибли от израильского огня.

По словам израильских военных, подозреваемые пересекли границу, установленную для начального отступления Израиля в соответствии с планом прекращения огня, что является нарушением соглашения.

Местные органы здравоохранения Газы утверждают, что во вторник израильские военные убили шестерых палестинцев во время двух отдельных инцидентов на территории анклава.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.