Трамп рассказал, как узнал от жены Мелании об обстреле Украины после разговора с Путиным

Как говорит президент Трамп, однажды он узнал от супруги об обстреле Украины сразу после разговора с Путиным (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Президент США Дональд Трамп заявил, что однажды узнал об обстреле Украины российскими оккупантами от своей супруги Мелании — причем прямо после телефонного разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома заявил 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марка Рютте.

«Разговоры [с Путиным — ред.] ничего не значат. Мои переговоры с ним [Путиным— ред.] всегда очень приятные. Я говорю — какой замечательный разговор, а потом этой ночью летят ракеты. Я прихожу домой, говорю первой леди — знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был прекрасный разговор. А она говорит: „Правда? Они только что атаковали еще один город“».

По словам Трампа, диктатор РФ обманул многих его предшественников в Белом доме, но только не него.

«Не хочу говорить, что Путин убийца, но он жесткий тип. Он обманул многих: обманул Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Меня не обманул, но говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Нужны действия. Нужны результаты», — резюмировал он.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — солдаты, по большей части его солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в отношении Путина, президент США отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.