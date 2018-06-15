Трамп дал Ким Чен Ыну свой номер телефона

Президент США Дональд Трамп дал лидеру КНДР Ким Чен Ыну свой номер телефона для удобства связи.

Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут какие-либо трудности, а я могу позвонить ему", - сказал Трамп.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

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