15 июня 2018, пятница

Трамп дал Ким Чен Ыну свой номер телефона

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп дал лидеру КНДР Ким Чен Ыну свой номер телефона для удобства связи.

Как сообщает Reuters, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Теперь он может позвонить мне, если у него возникнут какие-либо трудности, а я могу позвонить ему", - сказал Трамп. 

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма.  Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США  выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

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