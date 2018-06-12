Трамп: Денуклеаризация КНДР начнется почти немедленно

Президент США Дональд Трамп выразил предположение, что северокорейский лидер Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".

"Я считаю, что сейчас мы начнем процесс денуклеаризации Северной Кореи, я верю в то, что он [Ким Чен Ын] вернется [в КНДР] и приступит к этому практически сразу. И он уже дал это понять", - заявил он в интервью Fox News.

Трамп добавил, что этот процесс "стремительно развивается".

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".