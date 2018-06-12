Трамп заявил о согласии КНДР уничтожить полигон для испытания ракет

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

"Северная Корея согласна уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей", - цитирует Трампа CNN.

Президент США добавил, что это обязательство Пхеньяна не было включено в совместную декларацию, подписанную двумя лидерами, стороны "согласились на это уже после подписания соглашения".

Трамп добавил, что Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с Ким Чен Ыном.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.