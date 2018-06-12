12 июня 2018, вторник

Трамп заявил о согласии КНДР уничтожить полигон для испытания ракет

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп и Ким Чен Ын, Сингапур, 12 июня

Дональд Трамп и Ким Чен Ын, Сингапур, 12 июня

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

"Северная Корея согласна уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей", - цитирует Трампа CNN.

Президент США добавил,  что это обязательство Пхеньяна не было включено в совместную декларацию, подписанную двумя лидерами, стороны "согласились на это уже после подписания соглашения".

Трамп добавил, что Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма.  Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с Ким Чен Ыном.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове