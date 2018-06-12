Два упрямца с разных планет. Мировые СМИ о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Исторические переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшие 12 июня в Сингапуре, стали главным международным событием дня.

После завершения саммита мировые СМИ и аналитики взялись оценивать значение встречи и ее результат - подписанное двумя лидерами обязательство о ядерном разоружении КНДР, уже раскритикованное за отсутствие в нем конкретики.

НВ собрало самые интересные выдержки из материалов западных СМИ.

CNN

Почти пять часов беспрецедентных сюрреалистических переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореей Ким Чен Ыном завершились во вторник, 12 июня, громкими заявлениями о новой дружбе, но лишь смутными обещаниями ядерного разоружения.

Станет ли действительно ядерное разоружение окончательным результатом саммита, покажут годы, если не десятилетия

Для Трампа это стало триумфальным исходом его экстраординарной игры с деспотическим лидером государства-изгоя. Однако были обнародованы лишь скудные подробности того, какие новые обязательства дал Ким Чен Ын, тогда как Трамп объявил, что он прекратит регулярные военные учения, которые США проводили совместно с Южной Кореей.

Станет ли действительно ядерное разоружение окончательным результатом саммита, покажут годы, если не десятилетия. Однако драматичный акт, когда Трамп протянул руку одному из самых давних противников Америки, станет вечной иллюстрацией его правления, полагающегося на интуицию и нарушение норм.

The New York Times

Переговорщики [от США и КНДР] не смогли добиться ощутимого прогресса на предварительных рабочих встречах накануне саммита, оставив Трампа и Ким Чен Ына практически без точек соприкосновения в вопросах, на решение которых могут уйти месяцы и годы дискуссий.

Но у этих переговоров [двух лидеров] не могло быть сценария. Два упрямца – одному из которых 34 года, а другому 71, выросшие в богатстве и привилегиях, но с такими непохожими жизнями, что они кажутся обитателями разных планет – встретились, чтобы найти компромисс, который ускользнул от их предшественников. [...]

Тем не менее, встреча на высшем уровне представляла собой поворот, немыслимый еще несколько месяцев назад, когда словесные спарринги обоих мужчин включали угрозы ядерного конфликта, напугавшие как их друзей, так и врагов.

BBC

Саммит стал первым случаем, когда президент США встретился с лидером Северной Кореи, и ознаменовал существенный перелом [в отношениях] для обоих.

В прошлом году два политика осыпали друг друга оскорблениями, когда КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет наперекор международному сообществу.

Для обоих - Трампа и Ким Чен Ына – саммит может обернуться как значительной выгодой, так и немалым риском.

В Северной Корее эту встречу рассматривают как способ легитимизировать страну, которую давно считают изгоем. Если же Трамп разрешит ядерную угрозу со стороны Севера, то сможет записать на свой счет достижение того, к чему не приблизился никто из его предшественников.

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Reuters

Несколько политических аналитиков заявили, что саммит принес скорее символические, а не реальные результаты.

"Неясно, приведут ли дальнейшие переговоры к конечной цели – денуклеаризации [КНДР]", - сказал Энтони Руджиро, старший научный сотрудник аналитического центра Фонд защиты демократии (Вашингтон, США). - Это похоже на подтверждение тех позиций, на которых мы вышли из переговоров более 10 лет назад, а не на серьезный шаг вперед".

Северная Корея и Соединенные Штаты были противниками в Корейской войне 1950-53 годов и формально все еще остаются ими

В документе [подписанном Трампом и Ким Чен Ыном] нет упоминания ни о санкциях, ни об окончательном заключении мирного договора. Северная Корея и Соединенные Штаты были противниками в Корейской войне 1950-53 годов и формально все еще остаются ими, поскольку конфликт, в котором погибли миллионы людей, завершился лишь перемирием. [...]

"Нет конкретных подробностей относительно денуклеаризации Корейского полуострова и предоставления гарантий безопасности [Пхеньяну] со стороны Соединенных Штатов, - говорит Ли Нан, старший научный сотрудник пекинского аналитического центра Pangoal, - Слишком рано называть это поворотным моментом в отношениях Северной Кореи и США".

Тем не менее, доллар поднялся до трехнедельного максимума, а азиатские акции выросли на фоне новостей о заключении соглашения.

The Guardian

Язык заявления о разоружении [подписанного лидерами США и КНДР] аналогичен формулировкам предыдущих соглашений 1994-го и 2005-го годов, которые в конечном итоге рухнули на фоне разногласий относительно их толкования и споров о контроле [за процессом денуклеаризации].

Все это похоже на большую вечеринку-приветствие нового члена клуба ядерных держав

В ответ на вопрос о том, как он может гарантировать, что нынешние обязательства Ким Чен Ына будут хоть сколько-нибудь более твердыми, американский президент ответил: "А вы можете гарантировать что-либо? Гарантировать ничего нельзя".

Однако к этому Трамп добавил: "Все, что я могу сказать, это то, что они [Северная Корея] хотят заключить сделку. Это то, чем я занимаюсь. Вся моя жизнь – это сделки. Я отлично преуспел в этом. И я знаю, когда кто-то по-настоящему хочет достичь соглашения, а когда нет". [..]

В то время как Вашингтон настаивает на максимально быстром полном разоружении КНДР, Пхеньян хочет открытого процесса переговоров, в котором он бы принимал участие на равных.

Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании по уничтожению ядерного оружия, отметила в Twitter: "Мы поддерживаем дипломатию и мирные решения. Но соглашения о ядерном разоружении так и не нет, и все это больше похоже на большую вечеринку-приветствие нового члена клуба ядерных держав". [..]

Пхеньян, предположительно, имеет по меньшей мере две дюжины боеголовок, включая термоядерную бомбу, и близок к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставлять боеголовку на материковую часть США.

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