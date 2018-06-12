12 июня 2018, вторник

Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом

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Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научной фантастикой

Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научной фантастикой

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что многие люди не поверили бы в проведение этого саммита.

 

Через своего переводчика Ким Чен Ын сказал Трампу, что эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма, сообщает CNN.

"Многие люди в мире будут воспринимать это как своего рода фантазию ... из научно-фантастического фильма", - сказал лидер КНДР.

Он также признал, что путь к миру "не будет гладкой дорогой".

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, по итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение.

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