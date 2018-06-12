12 июня 2018, вторник

Историческая встреча в Сингапуре: Трамп и Ким Чен Ын пожали друг-другу руки

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР встретились в Сингапуре и пожали друг-другу руки.

Ким Чен Ын напомнил о сложностях в организации встречи, а Дональд Трамп назвал переговоры "большим успехом двух стран".

"Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения", - заявил Трамп.

Напомним, что встреча Трампа и Ким Чен Ына началась 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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