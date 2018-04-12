Тереза Мэй обсудит с правительством удар по Сирии

В четверг, 12 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание правительства, на котором будет обсуждать участие страны в атаке по режиму президента Башара Асада в Сирии.

Информацию подтвердили в офисе премьер-министра, передает ВВС.

"Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться", - сообщили в офисе премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без одобрения со стороны парламента.

Напомним, британское издание The Times сообщило, что премьер Тереза Мэй не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о нанесении совместного удара по Сирии.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.