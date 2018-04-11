Мэй готова присоединиться к ударам по режиму Асада без согласия парламента - BBC

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима президента Башара Асада в Сирии без одобрения со стороны парламента, сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, Мэй считает, что ответные меры должны быть приняты в срочном порядке, чтобы предотвратить повторение химической атаки вблизи Дамаска.

Предполагается, что ответные действия в отношении Сирии последуют в течение нескольких дней.

Ранее британское издание The Times сообщило, что премьер Тереза Мэй не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о нанесении совместного удара по Сирии.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.