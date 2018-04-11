Мэй не поддержала Трампа в нанесении совместного удара по Сирии - The Times

Британское издание The Times сообщает о том, что премьер-министр страны Тереза Мэй не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о нанесении совместного удара по Сирии.

По данным издание, разговор состоялся 10 апреля, а причиной отказа стало то, что Тереза Мэй хочет дождаться доказательств применения химического оружия правительством президента Сирии Башара Асада.

Журналисты считают, что на решение премьер-министра могла повлиять скорая отправка в Сирии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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