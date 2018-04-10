Что могут сделать в Сирии США и как может отреагировать Россия?

Реакция на химическую атаку 2017 года была преимущественно символической, в этот раз она может быть более комплексной, пишет The Guardian.
Каковы потенциальные цели?
После атаки в Хан-Шейхуне Дональд Трамп приказал нанести удар по аэропорту, с которого взлетели задействованные в ней сирийские истребители. 59 крылатых ракет, запущенных с американских военных кораблей в Средиземном море, повредили взлетно-посадочные полосы и ангары в Шайрате, но они были быстро отремонтированы. Эта атака была скорее символической.
Если Трамп прикажет осуществить второй удар, он, вероятно, будет более масштабным. Президент США будет стремиться утвердить себя в качестве силы, если он почувствует, что его собственная красная линия была пересечена (сравнения с Обамой - это слишком для него). Франция также ранее заявила, что будет готова действовать, если будет доказано использование химического оружия.
Вероятными целями во второй раз должны стать другие сирийские авиабазы, и, возможно, остатки самих ВВС. Потрепанный и разбитый сирийский авиапарк очень поддержали российские истребители. Сирийская система противовоздушной обороны сильно пострадала от израильских атак.
Каковы возможности США и Запада?
США сохраняют военно-морскую боевую группу в Восточном Средиземноморье, снабженную ракетами большого радиуса действия. Они также имеют много реактивных истребителей в Катаре и на авианосцах в Персидском заливе, которые развернуты, чтобы бомбить ИГИЛ. Однако пролететь над Ираком или Саудовской Аравией, чтобы бомбить Сирию, может оказаться слишком сложно.
Ракеты - более вероятный вариант. Их сложнее сбивать, и это имеет значение. Удар с запада создаст меньше проблем вокруг. Французские самолеты могут атаковать объекты в Сирии после взлета с французских аэродромов. Если Британия присоединится к удару, у нее есть база на расположенном неподалеку Кипре, короткий перелет из Сирии.
Каким мог бы быть вклад Великобритании в ответные меры?
Королевские военно-воздушные силы Великобритании имеют большой контингент на Ближнем Востоке, который все еще участвует в боевых действиях против остатков ИГИЛ и может легко перебрасывать самолеты и дроны на сирийские военные объекты, если это необходимо. Британские ВВС имеют в этом регионе истребители Торнадо, известные способностью летать на низкой высоте и осуществлять точные бомбардировки, и многоцелевые истребители Тайфун, вооруженные управляемыми авиабомбами Paveway lV. У них также есть дроны Reaper, оснащенные ракетами Hellfire.
Главная ценность Великобритании для любых военных действий со стороны США - это возможность для США заявить, что они действуют не в одностороннем порядке
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Все они в течение последних нескольких недель были задействованы в Восточной Сирии или Ираке против ИГИЛ.
Однако главная ценность Великобритании для любых военных действий со стороны США, которые не лишены ни огневой мощи, ни опыта, - это возможность для США заявить, что они действуют не в одностороннем порядке.
Как Россия и Сирия могут реагировать на военные действия?
Хотя сирийская система ПВО сильно пострадала от нападений Израиля в марте, она остается угрозой. Ее устаревающие ракеты все еще летают быстрее современных истребителей - 45-летняя ракета SA-5 сбила израильский F-16, что спровоцировало израильские контратаки. Тем не менее, противовоздушная батарея обеспечивает небольшую защиту от истребителей, атакующих наземные цели. И более 100 израильских ударов ранее были осуществлены без ответных повреждений истребителей.
Большой вопрос заключается в том, будет ли Россия активировать свою более мощную систему S-400, которая уже более года развернута в Сирии
Большой вопрос заключается в том, будет ли Россия активировать свою более мощную систему S-400, которая уже более года развернута в Сирии. Это создает смертельную угрозу для самых современных самолетов в мире. Во время предыдущих атак Россия иногда ненадолго включала систему, но она еще не использовала ее. Предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, чтобы Трамп не нападал, может указывать, что это изменится.
Чего хочет сирийская оппозиция?
Остатки сирийской оппозиции поставлены на колени. Оппозиция не имеет защиты от воздушных атак и потеряла большую часть своих опорных пунктов. Только Даръа на юге и Идлиб на севере остаются под ее контролем, и последний она делит с джихадистами, у которых совершенно другое мнение о том, как должна выглядеть послевоенная Сирия. В течение последних шести лет лидеры оппозиции призывали к бесполетным зонам или воздушным ударам, чтобы ослабить режим.
Российские и сирийские истребители силой подавили антиасадовскую оппозицию, Восточная Гута стала последним примером этого. Поскольку Россия доминирует в небе над, по крайней мере, двумя третями территории Сирии, бесполетная зона не является вариантом. Мечтой оппозиции остается вытеснение режима. Но даже с учетом консолидации недругов Асада в последние дни, лучшее, на что может рассчитывать оппозиция - это ослабление сирийских ВВС.
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