Что могут сделать в Сирии США и как может отреагировать Россия?

Вероятно, ответный удар США по силам Асада будет более масштабным, чем удар по авиабазе в Шайрате в ответ на применение химоружия в Хан-Шейхуне в 2017 году

Реакция на химическую атаку 2017 года была преимущественно символической, в этот раз она может быть более комплексной, пишет The Guardian.

Каковы потенциальные цели?

После атаки в Хан-Шейхуне Дональд Трамп приказал нанести удар по аэропорту, с которого взлетели задействованные в ней сирийские истребители. 59 крылатых ракет, запущенных с американских военных кораблей в Средиземном море, повредили взлетно-посадочные полосы и ангары в Шайрате, но они были быстро отремонтированы. Эта атака была скорее символической.

Если Трамп прикажет осуществить второй удар, он, вероятно, будет более масштабным. Президент США будет стремиться утвердить себя в качестве силы, если он почувствует, что его собственная красная линия была пересечена (сравнения с Обамой - это слишком для него). Франция также ранее заявила, что будет готова действовать, если будет доказано использование химического оружия.

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Вероятными целями во второй раз должны стать другие сирийские авиабазы, и, возможно, остатки самих ВВС. Потрепанный и разбитый сирийский авиапарк очень поддержали российские истребители. Сирийская система противовоздушной обороны сильно пострадала от израильских атак.

Каковы возможности США и Запада?

США сохраняют военно-морскую боевую группу в Восточном Средиземноморье, снабженную ракетами большого радиуса действия. Они также имеют много реактивных истребителей в Катаре и на авианосцах в Персидском заливе, которые развернуты, чтобы бомбить ИГИЛ. Однако пролететь над Ираком или Саудовской Аравией, чтобы бомбить Сирию, может оказаться слишком сложно.

Ракеты - более вероятный вариант. Их сложнее сбивать, и это имеет значение. Удар с запада создаст меньше проблем вокруг. Французские самолеты могут атаковать объекты в Сирии после взлета с французских аэродромов. Если Британия присоединится к удару, у нее есть база на расположенном неподалеку Кипре, короткий перелет из Сирии.

Каким мог бы быть вклад Великобритании в ответные меры?

Королевские военно-воздушные силы Великобритании имеют большой контингент на Ближнем Востоке, который все еще участвует в боевых действиях против остатков ИГИЛ и может легко перебрасывать самолеты и дроны на сирийские военные объекты, если это необходимо. Британские ВВС имеют в этом регионе истребители Торнадо, известные способностью летать на низкой высоте и осуществлять точные бомбардировки, и многоцелевые истребители Тайфун, вооруженные управляемыми авиабомбами Paveway lV. У них также есть дроны Reaper, оснащенные ракетами Hellfire.

Главная ценность Великобритании для любых военных действий со стороны США - это возможность для США заявить, что они действуют не в одностороннем порядке

Все они в течение последних нескольких недель были задействованы в Восточной Сирии или Ираке против ИГИЛ.

Однако главная ценность Великобритании для любых военных действий со стороны США, которые не лишены ни огневой мощи, ни опыта, - это возможность для США заявить, что они действуют не в одностороннем порядке.

Как Россия и Сирия могут реагировать на военные действия?

Хотя сирийская система ПВО сильно пострадала от нападений Израиля в марте, она остается угрозой. Ее устаревающие ракеты все еще летают быстрее современных истребителей - 45-летняя ракета SA-5 сбила израильский F-16, что спровоцировало израильские контратаки. Тем не менее, противовоздушная батарея обеспечивает небольшую защиту от истребителей, атакующих наземные цели. И более 100 израильских ударов ранее были осуществлены без ответных повреждений истребителей.

Большой вопрос заключается в том, будет ли Россия активировать свою более мощную систему S-400, которая уже более года развернута в Сирии

Большой вопрос заключается в том, будет ли Россия активировать свою более мощную систему S-400, которая уже более года развернута в Сирии. Это создает смертельную угрозу для самых современных самолетов в мире. Во время предыдущих атак Россия иногда ненадолго включала систему, но она еще не использовала ее. Предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, чтобы Трамп не нападал, может указывать, что это изменится.

Чего хочет сирийская оппозиция?

Остатки сирийской оппозиции поставлены на колени. Оппозиция не имеет защиты от воздушных атак и потеряла большую часть своих опорных пунктов. Только Даръа на юге и Идлиб на севере остаются под ее контролем, и последний она делит с джихадистами, у которых совершенно другое мнение о том, как должна выглядеть послевоенная Сирия. В течение последних шести лет лидеры оппозиции призывали к бесполетным зонам или воздушным ударам, чтобы ослабить режим.

Российские и сирийские истребители силой подавили антиасадовскую оппозицию, Восточная Гута стала последним примером этого. Поскольку Россия доминирует в небе над, по крайней мере, двумя третями территории Сирии, бесполетная зона не является вариантом. Мечтой оппозиции остается вытеснение режима. Но даже с учетом консолидации недругов Асада в последние дни, лучшее, на что может рассчитывать оппозиция - это ослабление сирийских ВВС.

Перевод НВ