В ЕС заявили, что «теневой флот» Путина насчитывает до 1400 танкеров

Особенно тревожным является тот факт, что, по мнению экспертов ЕС, часть «теневого флота» может использоваться Кремлем для запусков дронов или шпионажа, сообщили в Брюсселе (Фото: Postimees / Scanpix Baltics via Reuters)

«Теневой флот» страны-агрессора России в настоящее время насчитывает около 1400 судов , с помощью которых Кремль обходит западные санкции на торговлю нефть.

Такие данные 20 октября озвучила глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас, сообщает немецкое издание Bild.

«Эти суда не только способствуют военной экономике России, но и представляют серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства», — говорится в ее отчете, который был озвучен на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Особенно тревожен тот факт, что, по мнению экспертов ЕС, часть «теневого флота» может использоваться Кремлем для запусков дронов или шпионажа. Есть информация, что некоторые суда служили платформой для запуска дронов, к примеру, в связи с недавней ситуацией в Дании, когда дроны временно парализовали авиасообщение в Копенгагене, заявили в Брюсселе

«Теневой флот Москвы финансирует войну России и одновременно служит отправной точкой для гибридных атак», — сказала Каллас.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявила, что нужен гораздо более жестких контролей и более тесного международного сотрудничества, в том числе со странами, под флагом которых зарегистрированы суда «теневого флота». В перспективе власти этих страны должны дать согласие на то, чтобы военно-морские силы Евросоюза могли проверять данные танкеры.

«Три военно-морские миссии ЕС наблюдают за теневым флотом уже с июня 2025 года, в том числе операция Аспидес, в которой участвует немецкая армия. Она фактически защищает торговые суда в Красном море от атак йеменских хуситов», — подытожили в Bild.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО писал, что западные спецслужбы фиксируют использование Россией теневого флота как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что Россия использует танкеры своего теневого флота для осуществления разведывательной и диверсионной деятельности в Европе.

2 октября журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над землей Шлезвиг-Гольштейн.

Также Служба военной разведки Дании заявляла, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.

19 американское издание Politico, ссылаясь на документ дипломатического ведомства ЕС, сообщило, что в Еврсоюзе хотят усилить полномочия блока в отношении осмотра судов российского теневого флота.

Как отмечается в документе, Европейская служба внешних дел рассматривает предоставление государствам-членам «дополнительного инструмента для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание основы для осмотра судов теневого флота».