В Европейском Союзе хотят усилить полномочия блока в отношении осмотра судов российского теневого флота . Об этом сообщает Politico , ссылаясь на документ дипломатического ведомства ЕС.

Как отмечается в документе, Европейская служба внешних дел рассматривает предоставление государствам-членам «дополнительного инструмента для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание основы для осмотра судов теневого флота».

Документ предусматривает заключение двусторонних соглашений о санкционированных осмотрах между ЕС и государствами, под чьими флагами ходят суда.

Как сказано в материале, Евросоюз стремится «мобилизовать свои инструменты для предоставления таким странам поддержки и стимулов снимать с регистрации суда, подпадающие под санкции». В Европейской службе внешних дел отметили, что Панама, которой принадлежит крупнейший судовой реестр, согласилась отменить регистрацию судов, на которые наложены санкции ЕС, а также решила прекратить регистрацию судов старше 15 лет.

Politico пишет, что до конца ноября соответствующая декларация должна быть сформирована и принята на следующем заседании министров иностранных дел ЕС. После этого глава европейской дипломатии Кая Каллас обратится в Совет ЕС с просьбой о разрешении начать переговоры по двусторонним соглашениям с определенными государствами.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО писал, что западные спецслужбы фиксируют использование Россией теневого флота как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что Россия использует танкеры своего теневого флота для осуществления разведывательной и диверсионной деятельности в Европе.

2 октября журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над землей Шлезвиг-Гольштейн.

Также Служба военной разведки Дании заявляла, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.