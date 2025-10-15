Россия наращивает провокации в Европе, используя «теневой флот» — Центр противодействия дезинформации
Россия наращивает провокации в Европе, заявили в ЦПД (Фото: maritimeoptima.com)
Западные спецслужбы фиксируют использование Россией «теневого флота» как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, в Польше двум гражданам России предъявили обвинение в шпионаже в пользу ФСБ. В ходе следствия стало известно, что в 2022 году они собирали и передавали российской разведке информацию о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и институтах, которые им помогают.
Также фиксируется использование Россией «теневого флота» в качестве платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.
«Цель таких действий — многоуровневая дестабилизация: разведка и диверсии под „правдоподобным отрицанием“, тестирование систем ПВО и гражданской авиационной безопасности, давление на союзников Украины и расшатывание доверия к институтам. Ритуальная „перекраска“ судов, отключенные транспондеры, изменение маршрутов и использование криптовалют — элементы одной гибридной схемы», — говорится в сообщении.
7 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры своего теневого флота для осуществления разведывательной и диверсионной деятельности в Европе.
2 октября журнал Spiegel написал, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.
Также Служба военной разведки Дании заявляла, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.