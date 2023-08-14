«Как запретить бить пенальти». Посол в Германии выступил против ограничения дальности ракет Taurus для Украины 14 августа, 14:30 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил технические ограничения крылатых ракет Taurus, на которых, по данным СМИ, настаивает правительство, с запретом футболистам бить пенальти.

Об этом он написал в Twitter.

«Технически ограничить зону действия Taurus — то же самое, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или забивать пенальти. Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы», — говорится в посте.

Видео дня

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Канцлер Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Инфографика: NV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Украине не приведут к эскалации.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус последовательно отказывался передавать Украине Taurus из-за того, что США тоже не дают дальнобойные ракеты. 11 августа Reuters сообщило, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.