Указал на США. Глава Минобороны Германии нашел новое оправдание, почему ФРГ не передаст Украине ракеты Taurus 3 августа, 16:42 Глава Минобороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что считает нецелесообразной передачу дальнобойных ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что его ведомство не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus по целому ряду причин.

Об этом сообщает Tagesschau.

Во время визита в одну из бригад горных войск в федеральной земле Бавария Писториус отметил «особую дальность» этих ракет.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что «США не передают Украине дальнобойные ракеты».

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По мнению Писториуса, Германия является «лидером» помощи для Киева в средствах противовоздушной обороны, инженерной и бронированной технике, а также в проведении учений.

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковал ряд депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.