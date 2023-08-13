Кулеба развеял опасения Берлина касательно передачи Украине ракет Taurus 13 августа, 13:21 В СМИ уже появилась информация о готовности Германии передать Украине ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Taurus Украине не приведут к эскалации. Он призвал Германию передать вооружение Киеву.

Об этом он сказал в интервью Bild.

«Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней украинских солдат и гражданских, ускорить освобождение своих территорий и быстрее завершить войну», — отметил украинский министр.

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Кулеба пояснил, что опасения Берлина относительно использования ракет для атак на цели в РФ «безосновательны».

«Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Наоборот, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Украине не нужно нападать на другое государство, она защищает свою землю.

«Нам не нужно иностранное государство, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам согласно Уставу ООН и международному праву», — резюмировал Кулеба.

10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии подтверждают предоставление «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

Инфографика: NV

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.