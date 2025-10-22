Министр финансов США Бессент анонсировал «существенное» усиление санкций против России уже сегодня или завтра

22 октября, 22:35
По словам главы Минфина США, о существенном ужесточении санкций против России будет объявлено либо в конце сегодняшнего дня, 22 октября, либо завтра утром, 23 октября (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Глава Минфина США Скотт Бессент 22 октября анонсировал существенное ужесточение санкций против России, сообщил корреспондент американского телеканала MSNBC Джейк Трейлор.

«О „существенном усилении санкций против России“ будет объявлено либо в конце сегодняшнего дня, либо завтра утром», — цитирует Бессента журналист.


https://twitter.com/jake__traylor/status/1981080524622889009

Новость дополняется

Редактор: Дмитрий Видоменко
