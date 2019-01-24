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США созывают заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Вчера, 20:37
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EPA

В четверг, 24 января, США потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщили в представительстве США при ООН.

"Соединенные Штаты официально попросили провести открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу в 9 часов утра для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении в Twitter.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.

Теги:   Совет Безопасности ООН Николас Мадуро Венесуэла США

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