США созывают заседание Совбеза ООН по Венесуэле
В четверг, 24 января, США потребовали провести
экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в
Венесуэле.
Об этом сообщили в представительстве США при
ООН.
"Соединенные Штаты официально попросили провести открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу в 9 часов утра для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении в Twitter.
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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной
Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон
заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную
помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу
Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и
военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.