Трампа могут обвинить в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить Путина (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Как сказано в материале, на первый взгляд, вмешательство США в войну РФ против Украины «имеет мало общего» с войной в Афганистане, в том числе потому, что там нет американских войск. Однако для Трампа сходство есть — завершение войны оказалось непростой задачей, «и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что на него возложат ответственность — а возможно, и вину». Сейчас президент США ломает голову над тем, как реагировать на все более смертоносные удары по Украине со стороны РФ, пишет Bloomberg. Трамп не смог выполнить предвыборное обещание быстро заключить мир и оказался перед выбором: усилить вмешательство или сохранять дистанцию.

Как отмечает агентство, дальнейшее «втягивание в конфликт» США вызвало бы гнев сторонников MAGA. Однако, если Трамп позволит России захватывать больше территории и воздержится от помощи Украине, он может показаться слабым и спровоцировать обвинения в том, что сделал недостаточно.

«Трамп определяет политику США уже почти полгода, и война продолжается, и теперь решение за Трампом. Он понимает, что может серьезно пострадать, если Путин победит при нем», — отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Bloomberg напоминает, что в Афганистане в разгар войны находилось 100 тысяч американских военнослужащих, и почти 2500 военных США погибли за 20 лет войны. В конечном итоге США не смогли остановить группировку Талибан, и президента Джо Байдена винили за вывод американских войск, основу для которого заложил еще Трамп в свой первый срок. В войне РФ против Украины США ограничиваются лишь поставкой оружия и военной техники Киева, а Трамп всячески старается дистанцироваться от этого вопроса, постоянно утверждая, что при нем война никогда бы не началась.

Еще за несколько месяцев до переизбрания Трампа обозреватель Washington Post Марк Тиссен, старший научный сотрудник правоориентированного Американского института предпринимательства, предупредил республиканцев об опасности блокирования дополнительной помощи Украине.

«Если вы не хотите, чтобы вас обвинили в падении Киева, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине», — призывал он.

В феврале 2025 года президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман также предупредил, что поспешная сделка станет «серьезной ошибкой» и не поможет президенту США выглядеть миротворцем.

«Если вы думали, что шествие талибов на американских хаммерах по Кабулу выглядит не очень, представьте себе русских, ведущих колонну танков Abrams по Харькову», — писал Фроман.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.