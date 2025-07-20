Фредерик Кемп

Фредерик Кемп

Президент и главный исполнительный директор Atlantic Council

Трамп против Путина? Неожиданный поворот, который может изменить войну

20 июля, 12:50
Логика Трампа 2.0 подсказывает, что ужесточение американского давления на Россию было бы вполне разумным шагом

Это может показаться парадоксальным — после многих лет спекуляций о симпатиях президента США Дональда Трампа к российскому президенту Владимиру Путину, — но логика Трампа 2.0 подсказывает, что ужесточение американского давления на Россию было бы вполне разумным шагом.

Во время своего второго президентства Трамп опроверг критику в свой адрес несколькими крупными международными победами — и явно наслаждается их результатами. Его одобрение ударов США 22 июня по объектам, связанным с иранской ядерной программой, стало поразительной интерпретацией доктрины «Америка прежде всего». А уже через несколько дней, на саммите НАТО в Гааге, он резко сменил тон:

