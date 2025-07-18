— 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России тарифами в сто процентов и вторичными санкциями против стран, покупающих российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, ответил следующее: «50 дней было раньше. И 24 часа было, и 100 дней, мы все это проходили. Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся». Бывший президент РФ Дмитрий Медведев писал, что России безразличен театральный ультиматум Трампа. А почему российский диктатор Владимир Путин молчит? Долгое время он пытался манипулировать Трампом, сейчас такая возможность для Путина потеряна?

— Вы знаете, я думаю, что надо серьезно и буквально воспринимать слова Пескова, который комментировал эту новость, сказав, что Кремль очень серьезно относится к словам, сказанным Дональдом Трампом. Это и есть буквально реакция Путина. Я уверен, что они буквально серьезно относятся к его словам.