«Верит в Украину по-своему». Какую «покерную сделку» Трамп хочет провернуть с Зеленским и Путиным, и как ежедневно унижены элиты в РФ — интервью

18 июля, 07:51
NV Премиум
Президент США Дональд Трамп, как кажется некоторым экспертам, изменил риторику в отношении России на более жесткую (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Автор: Юлия Петрова

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Radio NV — о новом витке отношений в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва, а также «ежедневном унижении и страхе» российских элит.

 — 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России тарифами в сто процентов и вторичными санкциями против стран, покупающих российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, ответил следующее: «50 дней было раньше. И 24 часа было, и 100 дней, мы все это проходили. Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся». Бывший президент РФ Дмитрий Медведев писал, что России безразличен театральный ультиматум Трампа. А почему российский диктатор Владимир Путин молчит? Долгое время он пытался манипулировать Трампом, сейчас такая возможность для Путина потеряна?

— Вы знаете, я думаю, что надо серьезно и буквально воспринимать слова Пескова, который комментировал эту новость, сказав, что Кремль очень серьезно относится к словам, сказанным Дональдом Трампом. Это и есть буквально реакция Путина. Я уверен, что они буквально серьезно относятся к его словам.

Теги:   США Владимир Путин Интервью NV Россия-США Украина-США Российская элита Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский Радио NV военная помощь США окончание войны в Украине мирные переговоры

