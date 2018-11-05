Снова как во время Холодной войны. США наращивают военный потенциал в Арктике, чтобы отслеживать российские подлодки

Из аэропота Исландии все чаще вылетают самолеты Военно-воздушных сил США - чтобы отслеживать российские подводные лодки в Арктике, которых становится все больше. А в Норвегии сейчас проходят военные учения НАТО - Trident Juncture. Это крупнейшие военные учения с 1980-х в Норвегии и крупнейшие военные учения НАТО с 2002 года.

НВ публикует перевод материала CNN о реакции НАТО на наращивание Россией военного потенциала на крайнем севере планеты.

Больше военных самолетов США в Исландии и масштабные учения НАТО

В отдаленном углу главного международного аэропорта Исландии возрождается некогда значительное направление Холодной войны - оттуда взлетают самолеты НАТО, которые пытаются отследить российские подводные лодки в Арктике.

"Они дают нам понять, что они там", - говорит адмирал Джеймс Фогго III, командующий военно-морскими силами США в Европе, об увеличении присутствия российских подводных лодок в Североатлантическом и Арктическом океанах. По его словам, российских субмарин стало значительно больше, и они появились в местах, где их раньше не было.

Адмирал Джеймс Фогго III / Кадр видео CNN

НАТО стремится послать в ответ на это свое собственное сообщение. 1 ноября начались учения Trident Juncture, целью которых является готовность союзников по НАТО восстановить суверенитет одного из членов Альянса - в данном случае Норвегии - после акта агрессии.

В этих учениях принимают участие 50 тысяч военнослужащих, 10 тысяч единиц наземного транспорта, 250 самолетов и 65 судов, в том числе американский авианосец, который будет действовать за Полярным кругом впервые за почти 30 лет.

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На фоне отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, заявлений о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и санкций Запада после незаконной аннексии Россией Крыма, напряжение между Россией и западными странами самое высокое со времен Холодной войны.

В то же время, Фогго, который осуществляет контроль за учениями Trident Juncture, заявил, что они не представляют угрозы для России, обратив внимание на то, что войска НАТО во время маневров будут находиться на расстоянии более 700 км от российских войск. Он добавил, что Альянс пригласил наблюдателей из Беларуси и России.

У России больше 40 боевых подводных лодок, 20 из которых - в ее Северном флоте, они способны функционировать в Северной Атлантике и Арктике

"Я хочу, чтобы они были там, потому что это отражает силу Альянса", - сказал Фогго.

Учения состоят из воздушных, наземных и морских операций, в том числе отработки военных действий против подлодок.

Фогго отметил, что, по его мнению, у России больше 40 боевых подводных лодок, 20 из которых - в ее Северном флоте, они способны функционировать в Северной Атлантике и Арктике.

Чтобы отслеживать российские подводные лодки самолеты США практически через день вылетают с американской базы в международном аэропорту Кефлавик. Выступая в январе в Стокгольме, министр иностранных дел Исландии Тор Тордарсон заявил, что частота вылетов авиации Альянса из страны возросла - из аэропорта Кефлавик в 2017 году вылеты осуществлялись 153 дня. Эта цифра стабильно возрастала с 2014 года, когда такие вылеты осуществлялись лишь 21 день.

Авиабаза военно-морских сил США в Исландии была основана в 1951 году. В 2006 году она была расформирована, так как внимание НАТО в Европе было сконцентрировано на юге, в Средиземное море.

Однако угроза активизировавшейся России и ее подводного флота беспокоила американских военных командиров и вернула американцев на их базу в этой островной стране между Великобританией и Гренландией.

Российский подводный флот

Чтобы добраться от баз в российской Арктике до Атлантического океана, подлодки Москвы должны пройти мимо Исландии. По словам Фогго, эти подводные лодки - сильная головная боль для лидеров НАТО.

"Россияне продолжают инвестировать в исследования, разработку и производство подлодок с большими возможностями. Они были нашими самыми успешными противниками", - рассказал CNN американский адмирал.

Россия утверждает, что флот ее подводных лодок необходим для защиты безопасности страны.

В марте 2018 года на День моряка-подводника (отмечается Россией 19 марта - ред.) вице-адмирал Олег Бурцев, бывший глава российских военно-морских сил, рассказал о важности усиления флота страны.

"Это потому что в планах руководства нашей страны и нашей армии гарантировать, что мы способны достойно противостоять любому вероятному врагу на любом направлении", - передавало слова Бурцева ТАСС.

Среди новейших - подлодки класса Борей. Это практически бесшумные атомные подводные лодки, которые могут запускать баллистические ракеты

Еще один из бывших командиров российского флота заявил, что России еще нужно проделать определенную работу, чтобы соответствовать подводному флоту, который могут собрать союзники по НАТО.

"Я считаю, что качественный уровень нашего флота сейчас достаточно высок, но его количества еще недостаточно", - заявлял ТАСС бывший глава Черноморского флота России Владимир Комоедов.

Карл Шустер, бывший капитан ВМС США и нынешний профессор Гавайского Тихоокеанского университета, говорит, что большую часть проблем с русским подводным флотом Альянс создал себе сам.

"Большая часть нынешней угрозы (российского подводного флота) связана с расширением его деятельности и зон, где он действует, тогда как страны НАТО сократили свои флота и их деятельность", - сказал Шустер, назвав российский флот "серьезной угрозой только потому, что НАТО игнорировал ее до недавнего времени, фокусируясь на других проблемах, связанных с безопасностью".

Фогго утверждает, что российские подводные лодки нового поколения имеют много возможностей и представляют опасность. Среди новейших - подлодки класса Борей. Это практически бесшумные атомные подводные лодки, которые могут запускать баллистические ракеты. Подводные лодки класса Борей - основная опора российских подводных сил ядерного сдерживания. Они аналогичны американским подводным лодкам класса Огайо, оснащенным баллистическими ракетами.

Запуск ракет с российской подлодки класса Борей

"Это, вне всякого сомнения, будущее нашей группировки военно-морских стратегических ядерных сил", - заявил недавно во время крещения очередной подлодки класса Борей глава российских Военно-морских сил, адмирал Владимир Королев.

Четыре таких подводных лодки на данный момент являются действующими, а еще четыре поступят на вооружение к 2020 году.

Кроме того, Россия модернизирует многие свои старые подводные лодки, такие как дизельные подводные лодки класса Kilo. Российские военные утверждают, что теперь такие подводные лодки могут дольше оставаться под водой и вооружены четырьмя крылатыми ракетами, которыми они успешно атаковали объекты ИГИЛ в Сирии.

"Они оснащены крылатой ракетой Калибр, системой вооружения с очень большими возможностями. И из любого места, где действуют россияне, они могут атаковать любую столицу в Европе. Сделают ли они это? Я так не думаю, но, тем не менее, нам нужно всегда знать, где они находятся", - заявил Фогго.

Подводные шахматы

По словам Шустера, беспокойство дает России преимущество.

"Агрессивные действия и намерения Москвы определят время и место кризиса, тогда как западные страны должны присутствовать и быть готовыми отреагировать всегда", - сказал он.

Именно поэтому НАТО методично наращивает деятельность в Исландии.

США тратят 34 миллиона долларов на модернизацию объектов в Кефлавике. Это позволит задействовать разведывательные и способные действовать против подводных лодок самолеты P-8 Poseidon. Но даже с двухмоторными реактивными самолетами, регулярно осуществляющими разведку в Северной Атлантике, находить российские подводные лодки - непростая задача.

Самолеты P-8, с помощью которых НАТО контролирует российские подлодки, базируются в Исландии / Кадр видео CNN

"Океан большой ... Это шахматная партия между командиром подводной лодки и всеми ресурсами, которые пытаются его обнаружить. Это комбинированная работа множества разных соединений. Мы работаем с кораблями, мы работаем с другими самолетами, мы работаем с другими странами, чтобы помочь получить общую картину", - рассказал CNN лейтенант-коммандер Рик Дорси, тактический координатор одного из американских подразделений P-8, которое базируется в Исландии.

Это шахматная партия между командиром подводной лодки и всеми ресурсами, которые пытаются его обнаружить

Это вид командной работы союзников, которую адмирал Фогго хочет поощрить, высоко оценивая Великобританию и Норвегию за закупки собственных самолетов P-8 и призывая других членов НАТО инвестировать в исследования и новые разработки, чтобы сохранить конкурентное преимущество над Россией.

"Мы должны продолжать опознавать их, где бы они ни были, и знать, где они находятся. Мы уже не можем считать само собой разумеющейся возможность совершенно свободно передвигаться во всех океанах", - сказал он.

Перевод НВ