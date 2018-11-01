01 ноября 2018, четверг

НАТО знает месторасположение всех российских субмарин в Средиземном море - адмирал

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В НАТО зафиксировали две новые российские субмарины в Средиземном море
Фото: Минобороны РФ

В НАТО зафиксировали две новые российские субмарины в Средиземном море

НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, которые появились в Средиземном море, заявил командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет Укринформ.

По его словам, Россия увеличила количество субмарин класса Кило в Черном и Средиземном морях на шесть единиц.

"Это огромный рост. И они несут ракеты Калибр, которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы", - пояснил адмирал.

Он добавил, что для НАТО важно все время знать месторасположение субмарин. 

"Это одна из задач, которые прописаны в моих должностных обязанностях как Командующего ВМС США в Европе и в Африке, а также как Командующего Объединенных сил НАТО в Неаполе", - резюмировал адмирал.

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