В любую погоду на суше, воде и в воздухе. Как проходят крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в Норвегии

В Норвегии началась активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018.
В маневрах принимает участие 31 страна, среди которых члены Альянса и партнеры блока.
К учениям привлекли 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники.
По легенде Trident Juncture, военные отрабатывают защиту от нападения условного противника.
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Напомним, учения Trident Juncture 2018 стартовали 25 октября в Норвегии. Украина принимает участие в маневрах как страна-партнер НАТО. Учения продлятся до 7 ноября.
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