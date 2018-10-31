31 октября 2018, среда

В любую погоду на суше, воде и в воздухе. Как проходят крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в Норвегии

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Учения стартовали 25 октября
Фото: NATO via Flickr

Учения стартовали 25 октября

В Норвегии началась активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018.

В маневрах принимает участие 31 страна, среди которых члены Альянса и партнеры блока.

К учениям привлекли 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники.

По легенде Trident Juncture, военные отрабатывают защиту от нападения условного противника.

Напомним, учения Trident Juncture 2018 стартовали 25 октября в Норвегии. Украина принимает участие в маневрах как страна-партнер НАТО. Учения продлятся до 7 ноября.

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