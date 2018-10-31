Столтенберг назвал главную цель крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture носят исключительно оборонительный характер и призваны предотвратить конфликт, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Это - необходимые учения, чтобы убедиться, что НАТО обеспечивает достаточное сдерживание. Причиной, почему мы их проводим, является предотвращение конфликта, а не провоцирование его", - сказал он во время посещения Норвегии, где проходят маневры, пишет DW.

Столтенбрег добавил, что учения являются открытыми. На них приглашены наблюдатели из других стран.

Напомним, учения Trident Juncture 2018 стартовали 25 октября в Норвегии. Украина принимает участие в маневрах как страна-партнер НАТО. Учения продлятся до 7 ноября