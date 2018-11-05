Российские самолеты устроили провокацию во время учений НАТО

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем близ берегов Норвегии, на котором находились морские пехотинцы НАТО.
Инцидент произошел 2 ноября во время учений НАТО Trident Juncture, сообщает DW.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
Пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США.
После инцидента в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов.
Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО. Представители РФ заявили, что считают мероприятие "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что оно не останется без ответа.
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