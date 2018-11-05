05 ноября 2018, понедельник

Российские самолеты устроили провокацию во время учений НАТО

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Два российских противолодочных самолета пролетели над американским флагманом (иллюстративное фото)
Фото: Aviators.news

Два российских противолодочных самолета пролетели над американским флагманом (иллюстративное фото)

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем близ берегов Норвегии, на котором находились морские пехотинцы НАТО.

Инцидент произошел 2 ноября во время учений НАТО Trident Juncture, сообщает DW.

Пехотинцы находились на борту Mount Whitney, флагманского корабля Шестого флота США.

После инцидента в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланированный полет", который длился более 12 часов.

Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО. Представители РФ заявили, что считают мероприятие "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что оно не останется без ответа.

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