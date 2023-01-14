«Еще важнее, чем Леопарды». Кулеба анонсировал новости о поставках оружия Польшей

14 января, 00:39
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на каком этапе переговоры о передаче западных танков Украине, и анонсировал важное решение Польши по поставкам оружия.

В интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку, опубликованном в Instagram министра, он рассказал, что сейчас есть три большие темы вооружения, по которым пока нет политического решения: танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса.

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«Мы сейчас объективно в полшаге от решения темы танков. Французы нанесли „первый удар“ по этой стене из легкого колесного танка… Французы молодцы, они сделали первый шаг, потом — поляки», — сказал Кулеба.

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Мы хотим собрать танковую бригаду из Leopard, уже пять стран готовы передать нам эти танки — Кулеба

Глава МИД добавил, что в январе еще появятся новости о решении правительства Польши по поставкам Украине оружия, и это «важнее, чем Leopard».

«При том, что все сосредоточились на танках, я хочу отметить Польшу. То, что решило правительство Польши… еще важнее, чем Leopard. Но обещание Leopard — это второй мощный шаг, который побудил другие страны… выходить и говорить, что „мы в принципе тоже готовы это сделать“… Я ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо», — подчеркнул он.

Инфографика: NV

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

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По мнению военного эксперта Александра Коваленко, украинской армии нужен немецкий танк Leopard 2А5 и его последующие модификации, поскольку в них учтены недостатки предыдущих моделей (Фото:NewsLubuski / East News) Нам нужен именно Leopard 2А5. Военный эксперт — о том, почему Украина так настойчиво требует от Запада немецкие танки

По данным The Guardian и Bloomberg, Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине боевые танки Challenger 2.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — технически это первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

https://www.youtube.com/embed/eS4-blYPsRE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Танки Военная помощь Поставки оружия Украина-Польша Дмитрий Кулеба Поддержка Украины

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