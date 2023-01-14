«Еще важнее, чем Леопарды». Кулеба анонсировал новости о поставках оружия Польшей 14 января, 00:39 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на каком этапе переговоры о передаче западных танков Украине, и анонсировал важное решение Польши по поставкам оружия.

В интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку, опубликованном в Instagram министра, он рассказал, что сейчас есть три большие темы вооружения, по которым пока нет политического решения: танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса.



Видео дня

«Мы сейчас объективно в полшаге от решения темы танков. Французы нанесли „первый удар“ по этой стене из легкого колесного танка… Французы молодцы, они сделали первый шаг, потом — поляки», — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что в январе еще появятся новости о решении правительства Польши по поставкам Украине оружия, и это «важнее, чем Leopard».

«При том, что все сосредоточились на танках, я хочу отметить Польшу. То, что решило правительство Польши… еще важнее, чем Leopard. Но обещание Leopard — это второй мощный шаг, который побудил другие страны… выходить и говорить, что „мы в принципе тоже готовы это сделать“… Я ничего лишнего не буду говорить, но думаю, что все будет хорошо», — подчеркнул он.

Инфографика: NV

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

По данным The Guardian и Bloomberg, Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине боевые танки Challenger 2.



После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — технически это первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

