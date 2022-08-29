Военная помощь. В ближайшие дни Германия отправит Украине оружие — Шольц 29 августа, 13:28 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Германия отправит Украине оружие.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, кроме поставок передовой системы противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников Германия может взять на себя ответственность за предоставление артиллерии и мощностей противовоздушной обороны.

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Шольц добавил, что Германия будет продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

По словам канцлера, Германия отдана расширению ЕС, а страны Западных Балкан, Украина, Молдова и Грузия должны присоединиться к блоку.



СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что военной и финансовой помощи от немецкого правительства недостаточно для противостояния стране-агрессору, и Германия должна поддерживать Украину больше.

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