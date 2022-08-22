«Путин может воспользоваться слабостью». Минобороны Германии не готово нарастить поставки оружия в Украину из-за боязни ослабить НАТО 22 августа, 21:24 Причиной такого решения стала угроза, исходящая от российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Stringer)

Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО. Об этом сообщает Die Welt.

Причиной такого решения стала угроза, исходящая от российского диктатора Владимира Путина, заявил представитель министерства.

«Нужно быть готовым к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО», — предупредил он.

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Он добавил, что Германия обязана своим партнерам «поддержкой в ​​рамках обязательств по Альянсу».

Представитель также заявил, что во время холодной войны у стран-участниц Альянса, вероятно, было бы мало понимания, если бы союзники сокращали коллективную оборону из-за других войн в мире.

Ранее Die Welt сообщала, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений. Канцлера Германии Олафа Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву. В начале августа канцлер назвал «неправдивыми» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины.

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