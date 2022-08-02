Шольц назвал неправдой сообщения о сокращении военной поддержки Украины

2 августа, 09:22
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Uwe Anspach/POOL via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Uwe Anspach/POOL via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «неправдой» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины.

В интервью канадской газете The Globe and Mail Шольц заявил, что Германия поставляет ВСУ боеприпасы и оружие «с первых дней после нападения России на Украину».

Он подчеркнул, что Берлин отказался от жесткой политики всех предыдущих правительств — никакого экспорта оружия в кризисные регионы.

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«Мы поставили все, что у нас было», — добавил немецкий канцлер.

По его словам, некоторое вооружение настолько современное, что его было произведено очень мало, а некоторые системы «еще даже не представлены в бундесвере».

Шольц также отметил, что Германия занимается обучением украинских военных.

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Он заверил, что Германия продолжит оказывать эту поддержку Украине, пока это будет требоваться.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине.

Какую военную технику передают или намерены передать Украине - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Военная помощь Украина Олаф Шольц Война России против Украины

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