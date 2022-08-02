Шольц назвал неправдой сообщения о сокращении военной поддержки Украины 2 августа, 09:22 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Uwe Anspach/POOL via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «неправдой» сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины.



В интервью канадской газете The Globe and Mail Шольц заявил, что Германия поставляет ВСУ боеприпасы и оружие «с первых дней после нападения России на Украину».

Он подчеркнул, что Берлин отказался от жесткой политики всех предыдущих правительств — никакого экспорта оружия в кризисные регионы.

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«Мы поставили все, что у нас было», — добавил немецкий канцлер.

По его словам, некоторое вооружение настолько современное, что его было произведено очень мало, а некоторые системы «еще даже не представлены в бундесвере».

Шольц также отметил, что Германия занимается обучением украинских военных.

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Он заверил, что Германия продолжит оказывать эту поддержку Украине, пока это будет требоваться.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине.

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