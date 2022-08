Приключения бравого канцлера Шольца. Из-за чего лидер Германии катастрофически теряет рейтинг, и в чем его обвиняют избиратели и пресса 22 августа, 18:31 Эксклюзив НВ По мнению обозревателей, Олафу Шольцу непросто дается роль лидера крупнейшей демократии Европы и преемника «культового канцлера» Ангелы Меркель (Фото:Коллаж НВ)

Большинство немцев недовольны работой правительства и его руководителя Олафа Шольца. Иностранная пресса называет ошибки канцлера, рассказывает о влияющих на его репутацию скандалах и прогнозирует дальнейший рост народного недовольства.

Для немецкого канцлера Олафа Шольца прошлая неделя «выдалась ужасной», цитирует американская газета The New York Times один из популярных немецких подкастов The Pioneer.

Сначала во время совместной пресс-конференции с палестинским лидером Махмудом Аббасом Шольц не смог достаточно быстро отреагировать на скандальное заявление своего визави о «50 Холокостах» евреев против палестинцев. Затем его освистали недовольные избиратели, назвав «лжецом» и «предателем». А в конце недели Шольцу пришлось опровергать свою причастность к давнему скандалу с финансовыми махинациями одного гамбургского банка.

Первый инцидент развернулся в ведомстве федерального канцлера в Берлине, где глава Национальной палестинской автономии Аббас, отвечая на вопрос, не желает ли он принести извинения по случаю 50-й годовщины кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, заявил: «Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов».

На этом пресс-конференция Аббаса и Шольца была завершена; канцлер ничего не ответил на скандальное высказывание палестинского лидера и даже, согласно протоколу, пожал ему руку. Вскоре Шольц заявил в комментарии газете Bild о недопустимости «любой релятивизации Холокоста», назвал высказывание Аббаса антисемитским и «приравнивающим вооруженные столкновения между палестинцами и израильтянами в селах и городах к систематическому убийству миллионов евреев». Впрочем, эта реакция была запоздалой, и потому – как и само скандальное высказывание Аббаса – вызвало острую критику в Германии и в мире.

