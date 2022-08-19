Германия игнорирует запросы Украины об увеличении поставок вооружений — Welt

19 августа, 22:03
Германия игнорирует запросы Украины об увеличении поставок вооружений (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Facebook)

Германия игнорирует запросы Украины об увеличении поставок вооружений (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Facebook)

Правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках вооружений, пишет немецкое издание Die Welt.

За последние десять недель украинские дипломаты многократно поднимали вопрос о поставках оружия, обращаясь в министерство обороны ФРГ, но Минобороны так же как и ведомство федерального канцлера, вероятно, откладывают эти запросы в длинный ящик, говорится в материале газеты.

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По данным издания, в министерстве обороны ФРГ, начиная с июня, ежемесячно проводилось несколько встреч на высоком уровне, в которых участвовала и глава ведомства Кристина Ламбрехт.

Во время этих встреч украинская сторона каждый раз просила Германию продолжать поставлять ей те виды вооружений, которые уже поставлялись ранее — самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Германия уже поставила Киеву 10 таких гаубиц и три РСЗО.

Украинская сторона также настаивала на выдаче немецкой оборонной промышленности разрешений на экспорт в Украину танков и бронемашин. В частности, еще в апреле Украина получила от концерна Rheinmetall предложение закупить на 268 млн евро 100 БМП Marder и 88 танков Leopard-1, включая боеприпасы к ним и инструктаж. По данным производителя, эта техника была быстро подготовлена, но реакции от ведомства федерального канцлера так и не последовало.

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В середине августа министр обороны Украины Алексей Резников лично обсудил эту проблему по телефону с немецкой коллегой Ламбрехт. Ранее эту же тему обсуждали по телефону глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник федерального канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

"Наши просьбы всегда выслушивали и записывали, но результатов до сих пор никаких", - рассказали изданию в украинских правительственных кругах о встречах в Минобороны Германии.

Минобороны ФРГ в ответ на запрос Die Welt сообщило, что министерство «находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях» с целью оказать Украине «лучшую поддержку в борьбе с российским агрессором», но не привело при этом никаких конкретных деталей.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Германия Военная помощь Поставки оружия Бундестаг Украина-Германия Бундесвер Олаф Шольц Война России против Украины

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