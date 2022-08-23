«Нам нужна поддержка». Немецкой помощи Украине недостаточно, Берлин может больше — посол Мельник
Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что военной и финансовой помощи от немецкого правительства недостаточно для противостояния стране-агрессору, и Германия должна поддерживать Украину больше.
Об этом сообщает DW.
«Помощь, которую мы ценим и за которую благодарны, к сожалению, не достаточно, чтобы эту войну остановить», — считает посол, который в октябре покидает пост и возвращается в Киев.
По его словам, войну можно остановить только на поле боя, только так можно заставить диктатора Путина вернуться к реальности, указать ему границы, и только тогда может появиться реальный шанс на мир.
Мельник заявил о важности финансовой поддержки Украины со стороны Запада.
"Чтобы выжить, чтобы поддерживать государство, государственный аппарат, нам нужна поддержка. И я должен сказать, что и в этом вопросе Германия относится скорее к тем, кто готов делать не больше, а меньше», - сказал он.
Дипломат убежден, что помочь сейчас украинцам всем, чем возможно — это в собственных интересах Германии, чтобы обеспечить мир для немцев в будущем.
СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.
В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.